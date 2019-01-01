محافظ بني سويف يكرم الفائزين في بطولة التنس الأرضي للناشئين

شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، نهائي بطولة الجمهورية للناشئين في لعبة التنس الأرضي، والتي استضافها نادي بني سويف خلال الفترة من 4 إلى 17 يوليو الجاري، وشارك فيها 188 لاعبًا ولاعبة من جميع أندية محافظات مصر في 3 مراحل سنية أعمار (12، 14، و16) سنة.

وكرم المحافظ لاعبي ولاعبات الأندية الفائزة بالبطولة في مراحلها السنية الثلاث، والتي صعد لأدوارها النهائية من أندية :الأهلي،وادي دجلة،وسموحة "بنين وبنات"، وسلم المحافظ كؤوس البطولة والميداليات ووشهادات تقدير البطولة للاعبين الفائزين.

وفي كلمته أعرب المحافظ عن سعادته بحضور ختام هذه البطولة،مرحبا بضيوف المحافظة من الاتحاد المصري للتنس ومنطقة شمال الصعيد، وموجهًا الشكر للقائمين على البطولة "التي تقام لأول مرة على أرض بني سويف، لتكون ثاني محافظة في الصعيد بعد المنيا تستضيف هذه البطولة الهامة، ما يدلل على أن بني سويف لديها من الإمكانات والكوادر التي تؤهلها لاستضافة مثل تلك الأحداث والمسابقات الكبيرة في مختلف الألعاب والرياضات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا يتوانى في دعم كل الألعاب الرياضية وكل الرياضيين.

ومن جانبه أشاد على سليم رئيس النادي بدعم المحافظ المستشار هاني عبد الجابر للرياضة ببني سويف بشكل عام ، ولنادي بني سويف الرياضي بصفة خاصة، معلنًا عن اختيار مجلس الإدارة محافظ بني سويف رئيسًا شرفيًا للنادي تقديرًا لجهوده الكبيرة للارتقاء بالمنظومة الرياضية بالمحافظة، خاصة وأن النادي هو الرئيسي بالمحافظة والذي يحمل اسم المحافظة في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية، معربًا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء النادي عن شكرهم جميعًا للمحافظ لحرصه على تحفيز النشاط الرياضي والمجتمعي للنادي.