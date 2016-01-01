جنوب إفريقيا: خفض سعر الفائدة الرئيسي

عدّل البنك المركزي في جنوب أفريقيا من سياسته من أجل تعزيز الاقتصاد، والآن يتعين على الحكومة أن تقوم بدورها لاستثمار أول خفض لسعر الفائدة خلال أكثر من عام.

كانت هذه رسالة لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي (البنك المركزي) بعد الموافقة على خفض سعر إعادة الشراء من 75ر6 % إلى 5ر6 %.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدأ البنك المركزي في إعلان تفاصيل التصويت في 2016 التي يتم فيها تعديل السياسة بالإجماع. وأجرت وكالة أنباء "بلومبرج" استطلاعًا توقع فيه 18 خبيرًا اقتصاديًا من بين 22 أنه سيتم خفض سعر الفائدة.

وقال فوندي تشازيبانا، القائم بأعمال نائب محافظ البنك المركزي، للصحفيين في بريتوريا: "لكي يكون للنقاط الـ 25 (التي تم خفضها) تأثير كبير، يجب أن يُستكمل ذلك بإصلاحات هيكلية أخرى تتعلق بهذه القضايا الأساسية في الاقتصاد. إذا اعتمدنا على تأثير السياسة النقدية فحسب، سيكون لذلك تأثير مؤقت يتبدد بمرور الوقت إذا لم يتم استكماله".