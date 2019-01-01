وزيري: أكثر من 50 قطعة أثرية سرقت من المتحف المصري خلال أحداث 25 يناير

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أكثر من 50 قطعة سرقت من المتحف المصري بميدان التحرير، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه تم استرداد نحو أكثر من 40 قطعة من هذه المسروقات، معقبًا: "والباقي برضة مسجل وهيرجع يعني هيرجع".

وتابع: "ده لا هيقدر يعرضه في مزاد ولا يحطه في حتة ولا يقدر يتداوله"، لافتًا إلى أن القائمين بهذه السرقات اقتحموا المتحف في ذلك الوقت من السقف، ثم كسروا صناديق العرض الزجاجية بحثًا عن مقتنيات مثل الزئبق الأحمر، وفقًا لقوله.