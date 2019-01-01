الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عروضها بالمتحف الكندي للتاريخ بأوتاوا

قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتور محمود صبري، حفلاتها الاستعراضية بالمتحف الكندي للتاريخ بأوتاوا، والذي أقيم بحضورأكثر من ٣٠ سفيرًا لدولة أجنبية وممثلين عن الحكومة الكندية والبرلمان وأساتذة الجامعات والطلبة المصريين ورموز وأعضاء الجالية وحضور حاشد تجاوز 500 مدعوا، في أمسية فنية وثقافية مصرية بالعاصمة الكندية.

وكان في استقبالهم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، وصرح السفير عن تقديره البالغ للتعاون الكبير الذي قدمته وزارة الثقافة تحت إشراف مباشر للدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة لتسهيل إيفاد الفرقة القومية إلى كندا، والتنسيق رفيع المستوى بين أعضاء فريق العمل الذي تم تشكيله من المكتب الثقافي المصري بمونتريال والجمعية المصرية الكندية الثقافية والسفارة في أوتاوا كي تخرج تلك الاحتفالية بهذا المستوى الرائع من النجاح.

وألقى السفير أحمد أبو زيد، كلمة في بداية الحفل قدم خلالها استعراضا لتاريخ الفرقة وما تقدمه من فنون ورقصات تعبر عن مختلف ربوع ومحافظات مصر، مضيفًا أن ما سمعه من تعليقات ابناء الجالية المصرية عقب الاحتفالية ومن الشخصيات الكندية التي شاركت يدعو للفخر بما تتمتع به مصر من ثقل ثقافي وحضاري يحظى باحترام الجميع. وقدمت الفرقة القوميه للفنون روائع لوحاتها الفنية الاستعراضية مجوز، مانبوطي، الموشح، أم الخلول، عصايا ، فتوات ، حصان ، و نالت الفرقة إعجاب واحترام عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في اوتاوا الذين عبروا عن رغبتهم في ان تشهد كندا المزيد من تلك الفعاليات الثقافية كل عام.