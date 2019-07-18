انتحار شاب في نهر النيل حزنا على وفاة ابن شقيقته الأصغر ببني سويف

ألقى شاب بنفسه في مياه نهر النيل حزًنا على وفاة ابن شقيقته الأصغر.

كان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا من العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن، بتلقيه إخطارًا من شرطة المسطحات المائية بمركز الفشن يفيد بغرق شاب يدعى أحمد جادالله - 25 سنة مقيم بمدينة الفشن جنوب بنى سويف.

وتبين من تحريات النقيب عماد عرفة معاون مباحث الفشن، أن الشاب ألقى بنفسه في النيل بعد دفن ابن شقيقته الطفل "مصطفي حاتم" 15 سنه والذي توفي بعد صراع مع المرض حيث أجريت له جراحه في القلب، ونظرًا لارتباط الشاب أحمد جادالله بابن شقيقته الطفل مصطفي، وأثناء عودة الأهل من المقابر بعد دفن الطفل مصطفى في مقابر الأسرة شرق النيل بالفشن وأثناء استقلالهم المعدية للعبور من شرق النيل إلى غربه حيث تقع مدينة الفشن، قام الشاب أحمد بإلقاء نفسه من المعدية في مياة نهر النيل ولعدم إجادته العوم لقي مصرعه غرقًا في النيل.

تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشاب الغريق واستخراجها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .