السلطات الفرنسية تأمر بإجلاء مدرسة قريبة من «نوتردام» بسبب شبهات أمنية

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أمرت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، بإجلاء مدرسة بالقرب من نوتردام في باريس من الطلاب؛ بسبب شبهات أمنية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.