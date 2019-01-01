 السلطات الفرنسية تأمر بإجلاء مدرسة قريبة من «نوتردام» بسبب شبهات أمنية - بوابة الشروق
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السلطات الفرنسية تأمر بإجلاء مدرسة قريبة من «نوتردام» بسبب شبهات أمنية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 3:30 م

أمرت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، بإجلاء مدرسة بالقرب من نوتردام في باريس من الطلاب؛ بسبب شبهات أمنية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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