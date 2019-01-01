السلطات الفرنسية تأمر بإجلاء مدرسة قريبة من «نوتردام» بسبب شبهات أمنية

أمرت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، بإجلاء مدرسة بالقرب من نوتردام في باريس من الطلاب؛ بسبب شبهات أمنية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.