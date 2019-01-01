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ارتفاع معدل البطالة في هولندا خلال يونيو

د ب أ
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 10:34 ص | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 10:34 ص

أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي للإحصاءات في هولندا، اليوم الخميس، أن معدل البطالة ارتفع خلال شهر يونيو الماضي، عقب ثباته خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقد ارتفعت نسبة البطالة إلى 3.4 % في يونيو الماضي مقارنة بـ3.3 % في مايو الماضي، وارتفع عدد العاطلين عن العمل ليسجل 313 ألف شخص الشهر الماضي مقارنة بـ302 ألف شخص في مايو الماضي.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن معدل البطالة بين الشباب، من تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاما، ارتفع ليصل إلى 6.5 % الشهر الماضي مقارنة بـ6.3 % في مايو الماضي.

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