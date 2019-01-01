أمن القاهرة يضبط عصابة تخصصت في سرقة فيلات التجمع الخامس



ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على عصابة مكونة من مسجلين اثنين خطر وخفير فيلا، تخصصوا في سرقة "فيلات" التجمع الخامس.

تلقى مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور، إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الأول ألقت القبض على مسجلين اثنين وخفير فيلا حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم شاشاتين LCD، وطقم سماعات مكبر صوت، وجهازين ريسيفر، وحقيبة بداخلها مقابض نحاسية، ومكواة كهربائية، وحقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، وحقيبة بداخلها قصافة ومفك ومبرد و أزميل وصاروخ حدادى وفارة وعتلة حديدية.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل فيلا بالتجمع الأول، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، مشيرين إلى أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الفيلات بالقاهرة الجديدة وباستدعاء مالك الفيلا تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.