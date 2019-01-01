سول تؤكد اتخاذ الاستعدادات لإجراء التدريبات العسكرية مع واشنطن رغم تحذيرات بيونج يانج



أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في الموعد المقرر لها؛ على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية من أن التدريبات قد تقوض الجهود الجارية التي ترمي إلى استئناف محادثاتها النووية مع واشنطن .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تشوي هيون-سو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إنه يجرى الترتيب للاستعدادات التي تخص التدريبات المشتركة، مضيفة المتحدث أن الوزارة ستعلن عن التفاصيل لاحقًا في الوقت المناسب.

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت أمس الأول الثلاثاء، من أن تدريبات "دونج مينج" المقرر إجراؤها بين سول وواشنطن ستؤثر على إمكانية إجراء المحادثات النووية على مستوى العمل مع الولايات المتحدة.

وردًا على تهديدات بيونج يانج، أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، أنه تم تعديل برنامج التدريبات بالفعل بالتعاون مع كوريا الجنوبية؛ من أجل الإبقاء على حالة تأهبها، ولدعم الدبلوماسية مع الشطر الشمالي.