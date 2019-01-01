بوتين: دور التواصل غير الرسمي مع ألمانيا مهم في المرحلة الحالية من العلاقات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أهمية التواصل غير الرسمي مع ألمانيا في المرحلة الحالية من العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين خلال ترحيبه بالمشاركين والضيوف في المنتدى العام الروسي- الألماني "حوار بطرسبرج"، إن "دور مثل هذا التواصل المباشر، غير الرسمي، والدبلوماسية العامة الحقيقية في هذه المرحلة الصعبة من العلاقات بين البلدين، أمر ذو أهمية خاصة. من المهم أن يشارك الشباب بنشاط في عمل المنتدى، الذي يأتي بأفكار ومبادرات مثيرة للاهتمام وغير تقليدية"، حسبما أفاد بيان الكرملين على موقع "تليجرام".

وأشار إلى أن المنتدى قدم على مر السنين مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات الثنائية، وضمان التفاعل البناء بين روسيا وألمانيا، بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذا المنصة مناقشة مستفيضة لمشاكل التعاون في المجالات السياسية والعلمية والتقنية والبيئية والإنسانية وغيرها،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن المناقشات في إطار المنتدى ستكون ذات مغزى ومثمرة، وستعمل على تعزيز الثقة والتفاهم بين شعبي البلدبن.

ويشارك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الروسي سيرجي لافروف في منتدى حوار بطرسبرج الذي يعقد بالقرب من مدينة بون.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك خلالها ممثلان بارزان للحكومتين الألمانية والروسية في المنتدي مجددا منذ بداية الأزمة الأوكرانية. ويمثل ذلك إشارة على انفراجه في العلاقات الألمانية-الروسية.

وتأسس منتدى "حوار بطرسبرج" في عام 2001 بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني، حينها، جيرهارد شرويدر. ويهدف المنتدى لتشجيع التقارب بين الرأي العام الروسي والألماني وتعميق التفاهم المتبادل بين ألمانيا وروسيا. وتشارك في المنتدى شخصيات سياسية بارزة، وعلماء، وفنانون، وممثلو وسائل إعلام.