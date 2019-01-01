«العفو الدولية» تحذر من ترحيل إريتري تعرض للسجن بطريق الخطأ في إيطاليا

قالت منظمة حقوقية أمس الأربعاء، إن رجلًا من إريتريا- قضى الأعوام الثلاثة الماضية في السجن في إيطاليا بعدما اعتقلته السلطات بالخطأ ظنًا منها أنه أحد كبار مهربي المهاجرين- قد يتم رفض طلب اللجوء الخاص به وإبعاده من إيطاليا.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت محكمة في باليرمو أن ميدهاني تيسفاماريام بيهري كان ضحية قضية هوية خاطئة، وأمرت بإطلاق سراحه على الفور من السجن.

ولكن بدلا من إطلاق سراحه، تم نقله إلى مركز اعتقال في كالتانيسيتا بجزيرة صقلية حيث يحتجز المهاجرون انتظارا لترحيلهم.

وقالت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية إن هذا حدث نتيجة لقواعد جديدة ضد الهجرة التي تزعمها وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وقالت منظمة العفو الدولية بإيطاليا في بيان "لا يوجد سبب واحد في العالم لمنع منح اللجوء السياسي" إلى بيهري ووقف ترحيله إلى السودان، حيث تم اعتقاله في عام 2016 .

ووفقا للوكالة، سيصدر مسؤولو اللجوء في إيطاليا حكما في طلب بيهري بعد غد الجمعة.

واعتقل بيهري قبل ثلاثة أعوام بعدما حددت السلطات الإيطالية والبريطانية أنه مهرب لاجئين كبير يعرف باسم "الجنرال".

وفي 12 يوليو ، قال قضاة باليرمو إن الشرطة اعتقلت الرجل الخطأ، لكنهم أصدروا حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بحق بيهري بعد إدانته بجريمة أقل خطورة لمساعدة اثنين من أقاربه على الوصول إلى ليبيا.