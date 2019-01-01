مياه مطروح: تراجع الكميات المنتجة من محطة تحلية الرميلة سبب انقطاع المياه المتكرر

قال المهندس خالد عبد الله عيسي، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع المياه، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن تراجع الكمية المنتجة، من محطة تحلية الرميلة، بنسبة 40%، مقارنة بالعام الماضي، تعد من أهم أسباب مشكلة أزمة مياه الشرب هذا العام.

وأكد عضو مجلس إدارة الشركة، أن عدم دخول محطة التحلية الرميلة 3 إلى الخدمة، والتي كان مقرر لها أن تنتج 12 ألف م3 يوم، كذلك انخفاض منسوب الترعة المغذية لمحطة جنوب العلمين، مما يقلل من إنتاجية المحطة مقارنة بالعام الماضي، وتكرار انقطاع التيار الكهربي عن محطات التحلية، ورافع المياه بالساحل، استمرار التعدي بالكسر على الخط الناقل للمياه ( 1000 مم)، مما يؤدى إلى عدم وصول المياه إلى مدينة مرسي مطروح بانتظام.

كذلك الزيادة المرتفعة، في عدد الوحدات السكنية راسياً حيث تم بناء عمارات محل المنازل على نفس خط المياه الموجود بالشارع مما يتسبب في عدم كفاية كمية المياه بالشبكات لهذه العقارات، وقيام بعض المشتركين بتركيب مواتير سحب مياه من الخط بقدرات عالية مما يتسبب في حرمان جيرانهم من المياه، وزيادة الرقعة السكنية المخدومة بشبكات المياه، حيث تمتد الشبكات من أمام محطة الرميلة إلى منطقة أم الرخم مرورا بالسواني ووسط البلد وباب البحر والإندلسية، ومنطقة الحاج على إلى السجن الحربي والعراوة، ومعسكرات كليوباترا وشاطئ الغرام ومنطقة حي الزيتون بالقصر وجنوبا حتى عمارات الشباب بالكيلو 8 والمنازل المحيطة حتى مزلقان سملا، بالإضافة إلى عمارات الكيلو 7 والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى استمرار تعديات المواطنين على الخط الناقل رغم الحملات، التي تقوم بها الشركة بمساعدة الجيش والشرطة، مرتين أسبوعياً على منطقة الضبعة.

وأكد رئيس قطاع المياه بالشركة، أنه وبالرغم من كل هذا، لا يوجد أحد بدون مياه حيث يتم توصيل مياه الشرب للسكان سواء بالشبكات، أو عن طريق سيارات نقل المياه، وبالنسبة لسيارات نقل المياه الخاصة لا يمتلك أي موظف في قطاع المياه سيارة مياه خاصة به، والمياه المنقولة بسيارات الشبكة هي لضمان وصول المياه إلى المواطن، وإذا تم ضمها في الشبكات لن تصل إلى جميع المواطنين.

وكانت قطاعات سكانية عديدة بمدينة مرسي مطروح، تعرضت خلال الأيام الماضية، إلى نقص شديد في مياه الشرب، وانقطاعها عن البيوت، وهو ما دفع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بالتدخل عدة مرات،لتوصيل مياه الشرب للأهالي في المناطق التي تعرضت لانقطاع المياه، مع التأكيد على نفي وجود أي أزمة للمياه، واصفاً إياها بأنها مشكلات ناتجه عن زيادة الضغط على الشبكات، ويتم التعامل معها بسرعة وبحسم.