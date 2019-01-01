أبو ردينة يطالب باجتماع لوزراء الإعلام يتزامن مع «77 بلس الصين» لإيصال الصوت الفلسطيني

طالب نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، بعقد اجتماع على مستوى وزراء الإعلام على أن يكون متزامن مع عقد اجتماع "77 + الصين"، والذي تترأسه دولة فلسطين، والبالغ عددهم 135 دولة، وذلك لإيصال صوت فلسطين إلى جميع أنحاء العالم.

وقال أبو ردينة في تصريحات له خلال زيارته للقاهرة شارك خلالها في الدورة 50 لوزراء الإعلام العرب: "أدعو إلى وضع آلية عمل على الساحة الدولية لإيصال الصوت الفلسطيني دوليا وليس عربيا فقط، كما تم تكليف مجلس وزراء الاعلام في دورته الحالية بدراسة إمكانية الاستفادة من ترؤس دولة فلسطين في اجتماعات 77 + الصين لعقد ندوة على مستوى وزراء الإعلام العرب في دولة مثل جنيف، أو في مقر جامعة الدول العربية، لنقل رسالة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على كافة وسائل الإعلام العالمية للتأكيد على ثبات الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بمدينة القدس"، لافتا إلى أن وزراء الإعلام العرب أكدوا ضرورة أن تكون القضية المركزية الفلسطينية حاضرة في المحافل العربية والدولية كافة.

وشدد على أهمية زيادة الدعم المقدم للقدس، مثمنا مواقف الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية سياسيا وماليا، مطالبا بضرورة تفعيل كافة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.

كما أكد أبو ردينة، ضرورة الحفاظ على القدس وعلى عروبتها، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة سواء من خلال عقد ندوات أو إصدار ما يجب إصداره من بيانات على المستوى الدولي لدعم الموقف الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.