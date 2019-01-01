ميشيل بارنييه: «ماي» لم تهدد الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بإتمام «بريكست» دون اتفاق

أعلن كبير المفاوضين الأوربيين بالاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، أن رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة، تيريزا ماي، لم تهدد الاتحاد الأوروبي "على الإطلاق" بخروج بلادها منه (بريكست) دون اتفاق.

وحذر بارنييه -في مقابلة نقلتها مجلة بولتيكو في نسختها الأوروبية اليوم الخميس- من أنه يتعين على بريطانيا "مواجهة العواقب" ما لم تتمكن من الموافقة بشأن اتفاق تيريزا ماي بشأن الانسحاب وغادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الـ31 من أكتوبر القادم.

كما أوضح المسئول الأوروبي أن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية بشأن الخروج، الذي سبق أن رفضه البرلمان البريطاني 3 مرات، هو "السبيل الوحيد لمغادرة الاتحاد الأوروبي على نحو منظم".

وردا على تصريحات إذاعية منفصلة لبارنييه، قال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني وأحد المنافسين لشغل منصب رئيس حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني خلفا لماي، إن إتمام بريكست دون اتفاق يُشكل "تهديدًا حقيقيًا".

وأضاف هانت أنه يشارك كبير المفاوضين الأوروبيين الشعور بالإحباط إزاء عملية بريكست، غير أن إعادة التفاوض بشأن اتفاق ماي للانسحاب كان ضروريًا للخروج من هذا المأزق.