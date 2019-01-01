﻿مذكرة تفاهم بين البورصة و«السويدي اديوكيشن» لتطوير قدرات الطلاب بسوق المال

وقعت مؤسسة "السويدي إديوكيشن "التعليمية، والبورصة المصرية، مذكرة تفاهم لنشر ودعم الثقافة المالية والاستثمار، وأوجه الادخار المختلفة لدى الأجيال الجديدة من الطلاب المقرر إلحاقهم بجامعة كوفنتري البريطانية المقرر إنشاء فرع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من البورصة اليوم.

وكانت مؤسسة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية قد وقعت اتفاقية شراكة مع جامعة كوفنتري البريطانية لإنشاء فرع للجامعة بمشروع الشركة في العاصمة الإدارية، "جامعات المعرفة الدولية" ومن المأمول أن تدعم مذكرة التفاهم جهود مصر الرامية لتحقيق رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق اعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل في مصر وخارجها.

وقع المذكرة، أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية ، وإيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "السويدي إيديوكيشن للخدمات التعليمية.