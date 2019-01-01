الجريدة الرسمية تنشر قرار فض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 339 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب اعتبارا من 15 يوليو الجاري.

صدر القرار مستندا للدستور المصري ولائحة مجلس النواب وموافقة أعضاء المجلس.