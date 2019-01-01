ممثلو الادعاء في إيطاليا يستجوبون قائدة سفينة الإنقاذ الألمانية

يقوم ممثلو الادعاء، اليوم الخميس، باستجواب قائدة سفينة الإنقاذ الألمانية، كارولا راكيته، في إطار التحقيقات الجنائية الإيطالية ضدها.

وأفادت وكالتا "أدنكرونوس" و"أنسا" للأنباء بأن راكيته، التي تعمل لدى جمعية "سي ووتش" الألمانية الخيرية، وصلت إلى مكتب المدعي العام في أجريجنتو برفقة محاميين اثنين.

ولم يصدر عن راكيته،31 عاما، أي تصريحات لوسائل الإعلام.

وقال متحدث باسم "سي ووتش" إنه لا يتوقع أن يؤدي الاستجواب إلى اتخاذ أي قرار بصورة فورية. ويجب على ممثلي الادعاء أن يقرروا ما إذا كانوا سيطلبون محاكمة راكيته أو إسقاط التهم ضدها.

وكانت راكيته أصبحت مشتبهة بها جنائياً في إيطاليا بعد أن رست بسفينتها -التي كانت تقل على متنها 40 مهاجرا- على جزيرة لامبيدوسا في 29 يونيو الماضي، متجاهلة بذلك أوامر السلطات بعدم دخول المياه الإقليمية الإيطالية.