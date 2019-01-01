محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطهير في الترعة الحلوة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال التطهير في الترعة الحلوة في نطاق محافظة بورسعيد - والإسماعيلية، التي تقوم بها وزارة الري بالتعاون مع إدارة الإشغال بهيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه المحافظ خلال جولته بتنفيذ أعمال التطهير بشكل دوري، وعدم السماح بعودة تراكمات ورد النيل مرة أخرى بأي شكل من الأشكال والتي تؤثر بشكل كبير على مناسيب المياه لمنع تكرار مشكلة تناقص المياة بالترعة وتعطيل قدرات محطة الرفع بها.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى الأجهزة المختصة بالمتابعة اليومية مع المسئولين بقطاعات الري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومرفق المياه بهيئة قناة السويس لمتابعة الموقف بشكل يومي حول منسوب المياه بالترعة وأعمال التطهير والصيانة اليومية.