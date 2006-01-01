فجر الساحر البرازيلي المعتزل رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان السابق، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية بعدما خرجت عدد من التقارير العالمية التي تؤكد قوة إحتمالية عودة اللاعب من الاعتزال لممارسة كرة القدم مرة أخرى.



الصحف العالمية، سلطت الضوء اليوم الخميس على الأنباء التي أشارت إلى أن رونالدينيو البالغ من العمر 39 عامًا ، والذي لعب آخر مرة مع فريق فلومينينسي البرازيلي، يجري حاليًا مناقشات مع نادي بيركيركارا من الدوري المالطي الممتاز، وذلك وفقًا لصحيفة التايمز أوف مالطا.



وكان أعلن رونالدينيو الفائز مع منتخب البرازيل بقلب كأس العالم كوريا واليابان 2002، ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة 2006، اعتزاله نهائيًا منذ 18 شهرًا من يومنا هذا، إلا أنه يفكر جديًا في العودة من الاعتزال.



ونقلت عدد من الصحف العالمية تصريح للمدير الفني لفريق بيركيركارا المالطي والذي قال خلاله: " المحادثات مع رونالدينيو حول إتمام الصفقة لازالت جارية ومحتملة، اللاعب قد يعود من الاعتزال ويوقع عقود انضمامه للفريق، لا يوجد شيء حتى الآن ولكن المفاوضات مستمرة ويجب أن نتحلى بالصبر".



وأكمل المدير الفني للفريق:" في الوقت الحالي نجري محادثات مع مستثمرين أجانب هم على استعداد للعمل كراعيين لنادينا وخلال المفاوضات تبين أن بعض الأشخاص المعنيين لهم صلة برونالدينيو".

وأضاف:"الجميع مهتم بعودة النجم البرازيلي من الاعتزال ورؤيته ينضم لناد صغير بالتأكيد مثل هذا الانتقال سيمنح نادينا دفعة هائلة ليس فقط من ناحية اللعب بل أيضًا من الناحية التسويقية لأن رونالدينيو هو من بين أفضل 20 لاعبًا في تاريخ كرة القدم، لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر لأن المفاوضات معقدة للغاية حيث يتم مناقشة العديد من الجوانب مثل حقوق الصورة لذا علينا فقط الانتظار والانتظار".

جدير بالذكر أن رونالدينيو أفضل لاعب في العالم سابقًا والفائز بالكرة الذهبية موسم 2006، لا يزال يقدم سحره في كرة القدم من خلال مشاركته في عدد من المباريات الودية لأساطير كرة القدم، بخلاف اعتياده على لعب كرة القدم الشاطئية.