حبس عامل وشقيقه 15 يوما لاتهامهما بقتل عم زوجة أحدهما بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات في مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، قرارًا، اليوم الخميس، بتجديد حبس عامل زراعي وشقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل عم زوجة أحدهما؛ بسبب خلافات على قايمة المنقولات بقرية الاتحاد التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر.

كانت مستشفى الحسينية المركزي، استقبلت "أنور ع." 49 عاما، عامل زراعي، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة شقيق المجني عليه "وصفي إ." 32 عاما، عامل زراعي، وشقيقه "محمد" 33 عاما، وذلك بسبب خلافات بين الأول وزوجته، انتهت باستعانته بـ"منجل" زراعي كان بحوزته، وقتل المجني عليه، فيما تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1863 إداري صان الحجر لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.