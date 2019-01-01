 مصر تشارك في اجتماع كبار المسؤليين من أجل المتوسط لمناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا - بوابة الشروق
الخميس 18 يوليه 2019 12:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

مصر تشارك في اجتماع كبار المسؤليين من أجل المتوسط لمناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا

سنية محمود
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 11:47 ص | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 11:47 ص

شاركت مصر في اجتماع بالمقر الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يختص بكبار المسئولين للاتحاد من أجل المتوسط.

ورأس وفد مصر في الاجتماع السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وتم خلاله مناقشة التطورات الأخيرة فى جنوب المتوسط، خاصة حالة عملية السلام والتطورات فى ليبيا والوضع فى سوريا إلى جانب استعراض التغييرات المقبلة فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى بعد انتخابات البرلمان الأوروبى الأخيرة.

كما ناقش الاجتماع تطورات التعاون الاقتصادى والبيئى بين ضفتى المتوسط وتقييم المشروعات القائمة مع استعراض المشروعات الجديدة المنتظرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك