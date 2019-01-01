البدء في تطوير العشوائيات في الدقهلية بقيمة 350 مليون جنيه

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعًا أمس الأربعاء، لاستعراض ومناقشة سبل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، المهندس أسامة إسماعيل، وعدد من مسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات اللواء أشرف ابراهيم، العميد ياسر حرحش، المهندس خالد مصطفى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة في الحفاظ على موارد الدولة وعدم إهدارها فليس من المعقول إنفاق مليارات ثم تتحول المناطق من جديد إلى عشوائيات، مضيفًا أنه اتخذ قرارًا منذ فترة بعدم إقامة أية اكشاك داخل مدن المحافظة تحت أي ظرف.

وأضاف أن المناطق العشوائية تمثل قلب الدقهلية القديمة وتطويرها يعني تغيير الشكل الحضاري للمحافظة وأن المشروع الواحد يخدم كتل سكنية كبيرة، مؤكدًا على ثقته في مؤسسة تطوير العشوائيات والشركة الوطنية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى حرصه الشديد والحكومة على توفير مسكن آمن للمواطنين وتوفير مصدر دخل باقامة محلات تجارية ومنشات خدمية بتلك الوحدات.

ومن جانبه قال المهندس خالد صديق، إن الصندوق مستعد للبدء في كافة المشروعات التي تحددها الدقهلية بقيمة 350 مليون جنيه، موضحًا ان شروط التعاقد للوحدات السكنية الجديدة تشدد على عدم تغيير نشاط الوحدة السكنية أو التنازل عن العقد أو تغيير التصميم، واستعرض شرحًا للمناطق العشوائية وانواعها وأوضح أن هناك مناطق غير آمنة ومناطق غير مخططة.