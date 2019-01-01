أمريكا تفرض عقوبات على شركات على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على شبكة من الأشخاص والشركات الذين يُزعم تورطهم في عمليات شراء لصالح البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، إن شبكة من سبعة كيانات وخمسة أفراد مقرها في إيران والصين وبلجيكا، تهدف إلى مساعدة إيران "على الحصول على مواد نووية مهمة وخدمة طموحات النظام الخبيثة".

وتعد الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة هي الأولى التي تستهدف البرنامج النووي، منذ أن أعلنت إيران هذا الشهر أنها ستزيد مستويات التخصيب.

جاء الإعلان عن التخصيب في الوقت الذي تواجه فيه إيران عقوبات اقتصادية أمريكية تصيبها بالشلل، بعد انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015 وقيامها بفرض عقوبات وقيود على طهران في محاولة لتغيير سياستها الخارجية.