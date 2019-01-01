شبهة إرهاب وراء مهاجمة مواطن تونسي لمقر أمني بجرافة

أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي اليوم الخميس، عن وجود شبهة إرهاب وراء مهاجمة مواطن لمقر أمني جنوبي البلاد على متن جرافة.

ولقي المهاجم حتفه في وقت سابق اليوم الخميس، برصاص الأمن بينما كان يقود جرافته باتجاه مبنى المقر الأمني متجاهلا تحذيرات رجال الأمن.

ووقعت الحادثة في منطقة التعمير بولاية قبلي جنوبي تونس حينما توجه المواطن أثناء قيادته لجرافة صوب مقر أمني على الحدود، محطما الأسلاك الشائكة المحيطة بالمقر، قبل أن يلقى حتفه بالرصاص، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها إنه على "الرغم من التحذيرات الصوتية الصادرة عن الأعوان المكلفين بالحراسة، إلا أنه واصل التقدم نحو المبنى المذكور مما أجبر الأعوان على إطلاق النار".

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي في تصريح إذاعي "أجرت النيابة العامة الأبحاث الضرورية، ومن ثم تم إحالة الموضوع إلى القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب لتوفر شبهة الإرهاب في العملية".

وتعرضت تونس لتفجيرين ارهابيين بأحزمة ناسفة بوسط العاصمة يوم 27 حزيران/يونيو الماضي أحدهما استهدف دورية أمنية، والثاني قبالة مقر أمني. وخلف التفجيران قتيلين وسبعة جرحى.