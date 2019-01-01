السجن 10 أعوام لتاجر دواجن لضبطه بـ50 طربه حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صبري جاد، اليوم الخميس، صاحب محل دواجن يدعى "ي.ع.ع" بالسجن 10 أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وضبطه حائزًا 50 طربه من مخدر الحشيش، في القضية رقم 2693 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، تفيد القبض على المقضي بحقه، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش في نطاق دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط المباحث عن قيام المتهم بمزاولة نشاطا واسع النطاق في مجال الاتجار بالمواد المخدرة داخل منطقة الذراع البحري التابعة لدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبتقنين الإجراءات تمت مراقبته وضبطه متلبسًا أثناء حمله جوال بلاستيكي، وبتفتيشه عثر بداخل الجوال على 50 طربه من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 500 جنيه أقر في محضر الضبط الأولي أنهم من حصيلة البيع.

وبإلقاء القبض عليه، وعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المقدم بعضوية المستشارين: محمد عاطف الميداني، ومحمد حسن منيع، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني.