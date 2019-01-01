وافق المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي كاف اليوم الخميس رسميًا على استضافة مدينة الغردقة لفاعليات حفل اختيار جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، والمقرر لها مطلع شهر يناير القادم 2020.

وقال كامل أبوعلى رئيس النادى المصرى السابق، ومسؤول لجنة السياحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن منطقة سهل حشيش ستحضن الحدث الإفريقى العالمى بحضور كوكبة كبرى من الشخصيات واللاعبين القدامى والحالي وعدد من الفنانين والمطربين العالميين، وأن الحفل سيقام بين أحضان قرية سيتاديل ( القلعة) وان التجهيزات تجرى على قدم وساق لاستقبال الحدث لأول مرة.

وقال كامل أبوعلي، أنه برفقة هانى أبوريدة عضو الاتحاديين الدولى والإفريقي بذلا جهودًا كبيرة من أجل استضافة العرس الإفريقى داخل مصر ومدينة الغردقة لما تتميز به هذه المنطقة السياحية الخلابة.

وأضاف أبوعلى أن لقاءه الأخير منذ عدة أيام مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" أسهم بشكل كبير جدًا فى تفعيل فكرة استضافة مصر للحفل الإفريقي وأتفقا خلاله على كل الخطوط العريضة بهذا الشأن وعلى كافة الترتيبات والإجراءات .. مؤكدا أن هذا الحدث سيكون مثار انبهار العالم ومحطة جديدة فى تنشيط الحركة السياحية لكل أرجاء العالم خاصة وأن عدد المتابعين والمشاهدين تتخطى حاجز المليار مشاهد.

وأعلن رئيس النادي المصرى السابق، أن الاتحاد الإفريقي سيعقد مؤتمر خلال شهر أغسطس المقبل للإعلان عن اختياره لدولة جمهورية مصر العربية لإقامة حفل اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا 2020.