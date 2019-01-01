وزير داخلية ألمانيا: يمكن التوصل لإجراء انتقالي بالنسبة للإغاثة البحرية خلال أسابيع

أعلن وزير الداخلية الألمانية، هورست زيهوفر، أنه يعول على إمكانية البت في اتخاذ إجراء انتقالي على مستوى أوروبا بشأن توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط خلال 7 أسابيع تقريبا.

وقال زيهوفر اليوم الخميس في العاصمة الفنلندية هلسنكي إنه تم الاتفاق خلال المباحثات اليوم في هلسنكي على وضع اللمسات الأخيرة للخطط في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم خلال القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي في مالطا، وأكد أنه "واثق جدا" أنه سيمكن النجاح في ذلك.

ومن شأن الإجراء الانتقالي المخطط له أن يحول دون أن تمنع إيطاليا ومالطا سفن على متنها أشخاص تم إنقاذهم من البحر من الرسو في موانئهما.

يذكر أن كلتا الدولتين قامت بذلك أكثر من مرة لأن لديهما مخاوف من أن تحملهما الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مسؤولية هؤلاء الأشخاص بمفردهما.

وبناء على ذلك ظل أشخاص على متن سفن إغاثة خاصة طوال أيام إلى أن تم التوصل لحل.

وتسببت حالة سفينة "سي ووتش 3" الألمانية بصفة خاصة في ضجة مؤخرا، حيث أبحرت بها قبطانتها الألمانية كارولا راكيته إلى ميناء إيطالي في نهاية يونيو الماضي دون أن تسمح لها السلطات الإيطالية بذلك، من أجل نقل الأشخاص الذين كانوا على متنها بعد انتظار طويل في عرض البحر إلى اليابسة. ويجري التحقيق معها في إيطاليا حاليا.