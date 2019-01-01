اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدمير طائرة إيرانية مسيرة، كانت تهدد سفينة عسكرية أمريكية في مضيق هرمر، بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة.

وذكر أن الطائرة الإيرانية اقتربت من السفينة الأمريكية بنحو أقل من ألف ياردة، وهو ما دفع السفينة للدفاع عن نفسها، وتدمير الطائرة المسيرة.

وأضاف "ترامب"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحتفظ بحق الدفاع عن طواقمها، ومنشآتها ومصالحها في منطقة الخليج، وفقًا لفضائية "الحرة".

وتابع أن هذه الطائرة المسيرة تمثل آخر الأعمال الاستفزازية، والعدائية من قبل إيران، ضد السفن في المياه الدولية، مشيرًا إلى أن الإيرانيين تجاهلوا أوامر القوات الأمريكية بسحب الطائرة المسيرة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الخميس، عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية، محملة بمليون لتر من الوقود المهرب، وعلى متنها طاقم مكون من 12 شخصًا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

هذا بينما دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إيران إلى الإفراج الفوري عن هذه الناقلة، منددة بـ "تحرش" الحرس الثوري بالسفن في مضيق هرمز.