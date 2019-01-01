 بعثة الحج: حصة مصر تقترب من 80 ألف حاج هذا العام - بوابة الشروق
الجمعة 19 يوليه 2019 12:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بعثة الحج: حصة مصر تقترب من 80 ألف حاج هذا العام

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 11:53 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 11:53 م

هنأ اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، حجاج بيت الله الحرام هذا العام، معقبًا: "أتمنى لكل المسلمين في الأعوام القادمة إنه يكون ليهم نصيب في أداء هذا الركن من أركان الإسلام".

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "تن"، اليوم الخميس، أن حصة مصر من الحجاج هذا العام تقترب من نحو 80 ألف حاج، مستطردًا أن هذه الحصة مقسمة بين وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة.

وتابع أن وزارة الداخلية بدأت استعداداتها لموسم الحج هذا العام، عقب انتهاء الموسم الماضي، مضيفًا: "تم التعاقد على فنادق وأماكن قريبة من الحرمين في مكة والمدينة، من أجل راحة الحجاج".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك