بعثة الحج: حصة مصر تقترب من 80 ألف حاج هذا العام

هنأ اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، حجاج بيت الله الحرام هذا العام، معقبًا: "أتمنى لكل المسلمين في الأعوام القادمة إنه يكون ليهم نصيب في أداء هذا الركن من أركان الإسلام".

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "تن"، اليوم الخميس، أن حصة مصر من الحجاج هذا العام تقترب من نحو 80 ألف حاج، مستطردًا أن هذه الحصة مقسمة بين وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة.

وتابع أن وزارة الداخلية بدأت استعداداتها لموسم الحج هذا العام، عقب انتهاء الموسم الماضي، مضيفًا: "تم التعاقد على فنادق وأماكن قريبة من الحرمين في مكة والمدينة، من أجل راحة الحجاج".