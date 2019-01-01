وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يبحثون عن حل لمسألة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

يجري وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مباحثات تتعلق بالجهود المبذولة لإصلاح سياسة الهجرة بالتكتل، وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول الطرف الذي يتعين عليه تحمل مسؤولية استقبال الوافدين الجدد للتكتل.

وقبيل الاجتماع، صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه سيسعى من أجل التوصل "لترتيب مؤقت" لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط. إلا أنه أعرب عن تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وكانت مجموعة من الدول الأعضاء بدأت الليلة الماضية محادثات أولية، من المقرر أن تتواصل اليوم، بشأن الخطة، التي ترعاها فرنسا، إلا أن وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أقل من عشر دول من أعضاء الاتحاد الثماني والعشرين وافقت على استقبال مهاجرين.

وتكافح دول الاتحاد منذ فترة طويلة للتوصل إلى اتفاق حول استجابة مشتركة للتعامل مع تدفقات المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط.

وفي الماضي، كانت إيطاليا تستقبل معظم المهاجرين الوافدين، إلا أن الحكومة الشعبوية في روما بدأت العام الماضي في التراجع، مطالبة الدول الأعضاء الأخرى بقبول حصتها العادلة.