المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ «فودافون»على «ليبرتي جلوبال»البريطانية

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، على استحواذ شركة "فودافون" المزمع، على شركة "ليبرتي جلوبال" البريطانية، ولكنها وضعت العديد من الشروط لمنع الصفقة من عرقلة التنافس في ألمانيا.

وستتضمن عملية الدمج التي تم الإعلان عنها في مايو من عام 2018، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، استحواذ شركة فودافون في بريطانيا على شركة "يونيتي ميديا"، وهي الفرع الألماني لشركة "ليبرتي ميديا"، بالإضافة إلى عمليات الشركة في المجر وجمهورية التشيك ورومانيا.

ويشار إلى أن الصفقة تعتبر الأكبر من نوعها في سوق الاتصالات في أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى إصلاح كبير للأعمال التجارية في ألمانيا على وجه الخصوص.

ومن أجل الحصول على الموافقة على الصفقة، تعهدت شركة "فودافون" بمنح منافستها "تيليفونيكا" حق الوصول إلى شبكة الكابلات الخاصة بالشركة المدمجة، للحفاظ على مستوى صحي من المنافسة.

كما التزمت بعدم زيادة الرسوم المفروضة على المحطات التليفزيونية، لنقل بثها المتاح مجانا على شبكة الكابل الخاصة بفودافون.