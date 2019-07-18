السويدية أسلاني أول لاعبة توقع لريال مدريد للسيدات

أصبحت السويدية كوسفاري أسلاني أول لاعبة توقع لنادي تاكون الإسباني للسيدات، وذلك منذ أن أعلن أنه سيغير أسمه إلى ريال مدريد للسيدات في 2020.

وكانت أسلاني غادرت فريقها لينكوبينج السويدي يوم الأثنين الماضي، وذلك بعد موافقتها على فسخ تعاقدها مع النادي، ليتم إعلانها كأول لاعبة في الفريق صاحب الأسم الجديد.

وتألقت أسلاني في مونديال السيدات بفرنسا، حيث ساعدت منتخب بلادها على انتزاع الميدالية البرونزية في البطولة.

وغادرت أسلاني صاحبة الـ29 عامًا بلادها بعد موسمين ونصف الموسم مع لينكوبينج حيث لعبت للنادي في ثلاث فترات سابقة، لتصبح أول لاعبة يتم التوقيع معها في ريال مدريد.