ارتفاع حصيلة ضحايا حريق ستوديو للرسوم المتحركة باليابان إلى 23 قتيلا على الأقل

أعلن مسئولو الشرطة المحلية والإنقاذ اليابانيون عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق نشب في ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، إثر قيام أحد الأشخاص برش مادة قابلة للاشتعال، إلى ما لا يقل عن 23 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية -على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أنه تم العثور على العديد من جثث الضحايا في الطابق الثاني من الاستوديو، المكون من ثلاثة طوابق، صباح اليوم الخميس، حيث يُعتقد أن 70 شخصًا كانوا يعملون بالاستوديو عندما شب الحريق.

وقال أشخاص بالقرب من الاستوديو إنهم سمعوا دوي سلسة من الانفجارات ورأوا دخانًا أسود يتصاعد من المبنى.