 مدرب السنغال: ذرفنا الدموع في نهائي 2002.. ولكن هذا الجيل قادر على التتويج بأمم إفريقيا 2019 - بوابة الشروق
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مدرب السنغال: ذرفنا الدموع في نهائي 2002.. ولكن هذا الجيل قادر على التتويج بأمم إفريقيا 2019

محمد الديك- علي البحيري
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 1:25 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 1:25 م

يثق أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال في قدرات لاعبيه قبل المواجهة النارية النهائية أمام الجزائر، والمقرر لها غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
مدرب السنغال تحدث اليوم في المؤتمر الصحفي لنهائي أمم إفريقيا.. قائلًا :" نسعى لإسعاد جمهورنا غدا أمام الجزائر، نعلم جيدًا أن المباراة ستكون صعبة وقوية، والحديث عن خسارة لقب عام 2002 ليس في محله بالوقت الحالي لقد مر زمن طويل عليه 6 نهائيات كاملة ذرفنا الكثير من الدموع وقتها، ولكن هذا الجيل يتحمل الصعاب وقادر على التتويج بكان 2019 ".
وأضاف :" الهزيمة أمام الجزائر في دور المجموعات للبطولة الجارية كان محض خطأ، عازمون على الفوز وتحقيق اللقب، نعلم أن الجزائر منتخب قوي، ولا يوجد ما يسمى بالثأر في كرة القدم".
وأشار أليو سيسيه:" مباراة النهائي دائما ما تعتمد على التفاصيل الدقيقة، نتمنى أن تفوز الكرة الإفريقية في النهاية بمشاهدة الجماهير مباراة قوية ممتعة".
ويسدل الستار غدا الجمعة على عرس بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بمواجهة نارية ستجمع منتخب الجزائر أمام السنغال على ستاد القاهرة الدولي.
وكانت فازت نيجيريا أمس الخميس بالمركز الثالث لكان 2019، بعد نجاح النسور الخضراء في الفوز على المنتخب التونسي 1 - 0

 


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