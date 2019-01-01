تضامن الغربية: 546 حاجا من الجمعيات الأهلية يستعدون للسفر على فوجين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة بلغ هذا العام 546 حاجا

وجميعهم من الفائزين فى قرعة حج الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأوضح منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الفائزين بالحج لهذا العام تقدموا للقرعة من خلال 155 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، حيث فاز 546 حاجا من بينهم 12 مشرفا.

وأشار إلى أنه سيتم تسفير الحجاج فور الانتهاء من استخراج تذاكر الطيران والتأشيرات، على فوجين الأول فى 7 أتوبيسات والثاني فى 5 أتوبيسات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي المقدسة.