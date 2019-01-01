الناشطة السويدية «جريتا ثونبرج» تتوجه إلى ألمانيا للانضمام إلى احتجاجات مناخية



تتوجه الناشطة السويدية الشابة المعنية بقضايا المناخ، جريتا ثونبرج، إلى ألمانيا، اليوم الخميس، قبل يوم واحد من انضمامها إلى احتجاجات مقررة في العاصمة برلين.

وكتبت ثونبرج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا في طريقي الآن إلى ألمانيا ثم إلى فرنسا"، مع وضع صورة تظهر فيها إلى جانب قطار في ستوكهولم.

وسوف تشارك غدا الجمعة في احتجاج بأحد المتنزهات في برلين، يبدأ في الساعة 10 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن يجذب الآلاف من المحتجين على الرغم من وجود إجازات مدرسية.

وقال متحدث باسم حركة "أيام جمعة من أجل المستقبل"، إن ثونبرج تعتزم إلقاء خطاب.

وقد حفزت السويدية، البالغة من العمر 16 عاما، الشباب في أنحاء أوروبا وخارجها، من خلال نشاطها منذ تنظيم إضراب مدرسي وتجمع أمام مبنى البرلمان السويدي في أغسطس الماضي.

وانتشرت إضرابات واحتجاجات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المدرسية التي أطلقتها حول العالم.

يشار إلى أن هذه هى المرة الثالثة التي تسافر فيها ثونبرج إلى ألمانيا للمشاركة في احتجاجات مناخية.

وسوف تتوجه ثونبرج بعد ذلك إلى فرنسا، حيث سوف تحصل على جائزة الحرية من مقاطعة نورماندي.