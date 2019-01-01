رئيس البنك المركزي الألماني: عملة فيسبوك الرقمية يمكن أن تصبح مغرية للمواطنين

توقع رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، أن تحظى العملات الرقمية، مثل عملة ليبرا التي يعتزم موقع فيسبوك إطلاقها، بفرص جيدة للانتشار، وقال عقب اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع، اليوم الخميس بالقرب من باريس: "إذا أوفت هذه العملات بما تعد به، يمكن أن تكون مغرية جدا للمستهلك النهائي".

غير أن فايدمان شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يدرك المستهلكون مخاطر مثل هذه العملات الرقمية، وقال إن هناك خطر الاستدانة إذا أصبح مقدم الخدمة عاجزا عن الدفع عند استرداد البضاعة، أو خطرا فيما يتعلق بسعر تغيير العملة إذا لم يكن سعرها مرتبطا بعملة منشأ المستخدم وحدها.

وتعكف البنوك المركزية حاليا على دراسة ما إذا كان اعتماد هذه العملية يمثل مخاطر على الاستقرار المالي في الدول.

ورأى رئيس البنك المركزي أنه ليس هناك سبب يدعو لإعلان حالة الاستنفار، ولكن هناك ما يدعو لليقظة، وقال إن فيسبوك ترك الكثير من القضايا مفتوحة، مثل مدى إمكانية منع غسل الأموال.

من جانبه أكد وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أنه يجب عدم السماح لعملة ليبرا بالتداول إذا لم تكن هناك إجابات على مثل هذه الأسئلة وغيرها.