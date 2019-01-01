 «العدل» تنبه على مكاتب الشهر العقاري بالاكتفاء بتصديق «الخارجية» على المحررات الموثقة بالخارج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«العدل» تنبه على مكاتب الشهر العقاري بالاكتفاء بتصديق «الخارجية» على المحررات الموثقة بالخارج

محمد فرج
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 6:01 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 6:01 م

أصدر مكتب الأمين العام المساعد للتفتيش الفني بوزارة العدل، خطابا ينبه على جميع مكاتب وفروع الشهر العقاري و التوثيق بعدم مطالبة أصحاب الشأن عند التعامل بالمحررات الموثقة بالخارج بثمة تصديق المحاكم بالوزارة أو أيا جهة أخرى والاكتفاء بتصديق وزارة الخارجية فقط.

وأشار خطاب صادر من الأمين العام المساعد للتفتيش الفني إلى أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق، بضرورة تنفيذ تلك التعليمات بكافة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية «وفقا للأوضاع القانونية المقررة فى هذا الشأن حيث لاتوجد أي تعليمات تبرر الحصول على تصديق آخر بخلاف الخارجية».


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