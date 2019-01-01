حملات أمنية وتموينية وصحية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون

قامت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات الخميس، بشن حملات تموينية وأمنية وصحية مكبرة؛ لضبط الخارجين والمخالفين عن القانون.

ففي بني سويف، استعرض المحافظ المستشار هاني عبد الجابر تقرير لجنة حماية المستهلك والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية، والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث شملت الحملة مدينة بني سويف ومركز الفشن، وأسفرت عن تحرير 37 مخالفة متنوعة.

وفي الدقهلية، قرر المحافظ الدكتور كمال شاروبيم إغلاق 3 منشآت طبية بعدد من مراكز ومدن المحافظة؛ لعدم وجود ترخيص مزاولة النشاط والذي يحدده قانون مزاولة المهنة، لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد مكي: "إن هذه المنشآت تشمل مركز الجراحة العامة بميدان المحطة بحي شرق المنصورة، ومركز ولد وبنت الطبي بمدينة المطرية، ومعمل آل فوده بقرية ترعة البلامون بشربين، وجميعها بدون ترخيص".

وفي أسوان، قال رئيس مركز ومدينة أسوان العميد أيمن رضا: "إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية غرب أسوان بمساحة تصل إلى 50 ألف م2 عبارة عن أسوار ومباني تم إنشاؤها بالطوب الأبيض؛ تمهيدًا لتحويلها إلى تقسيم سكني".