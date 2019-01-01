محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «EG-GATE» الرقمية

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وقع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع شركة بوابة مصر للعالم الرقمية "EG -GATE" بحضور الدكتورة ميناس إبراهيم العضو المنتدب للشركة.

وأكد محافظ الدقهلية، على ترحيبه بضيوف المحافظة وقال إن الدقهلية عريقة وكبيرة وتمتلك موارد سياحية متنوعة فرعونية وإسلامية وقبطية وعلينا الترويج والتسويق لها لتحظى بموقعها المناسب، موضحًا أن بروتوكول التعاون مع إيجي جيت يفتح المجال لخلق فرص عمل للشباب مهما كانت مؤهلاتهم الدراسية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن المحافظة لديها مراكز طبية عريقة يأتي إليها الأشقاء من العالم العربي لتلقي العلاج بين اشقائهم، ومناطق صناعية متعددة وسيتم إقامة منطقتين بالسنبلاوين وميت غمر.

وأشار إلى أن المنصورة الجديدة وجمصه بهم مشاريع كبيرة تخدم كل الشباب وتوفر فرص عمل كثيرة، موضحًا أنه تم البدء في طريق جمصه الذي يربطها بالمنصورة الجديدة ويمثل وسيلة نقل سهلة وسريعة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة ميناس إبراهيم، العضو المنتدب للشركة عن سعادتها بوجودها في الدقهلية وشكرها لمحافظ الدقهلية على حسن الاستقبال واستعرضت أهداف وآليات ومميزات العمل بالبوابة الرقمية "EG-GATE" والتي تشمل ترويج الأنشطة السياحية والصناعية والطبية والزراعية وغيرها على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة إحدى شركات صندوق تحيا مصر والتي تقوم بالتسويق في التجارة الإلكترونية وهي تمثل بوابة مصر للاقتصاد الرقمي وتخلق شبكة أعمال إلكترونية دولية وتعمل على تنفيذ وإدارة منصات رسمية للتسويق والتجارة والحجوزات الإلكترونية.

وتهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية للدولة وتوفير برامج تدريبية متطورة لتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب وتخلق مجالات عمل جديدة غير مألوفة ومستحدثة.