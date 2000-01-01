المكسيك: سنسلك كل الطرق القانونية لإعادة أموال إمبراطور المخدرات إل تشابو بأمريكا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الخميس إنه سيسلك كل الطرق القانونية لمحاولة إعادة أموال جواكين جوزمان المعروف بـ"إل تشابو" وهو أحد أباطرة المخدرات البارزين والذي أدين في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بتهريب المخدرات.

وأضاف أوبرادور - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن هذه الأموال مكسيكية وسيتم استخدامها في برامج مكافحة الفقر ولذلك سنعمل على إعادتها للبلاد، مشيرا إلى أن المكسيك قد أخطأت في الماضي لسماحها للولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة أموال المشتبه بهم المكسيكيين في قضايا الفساد والقضايا الجنائية.

وقد قدر المسئولون الأمريكيون ثروة جوزمان بحوالي 14 مليار دولار أمريكي.. وقد أصدرت المحكمة قرارا بدفع جوزمان لغرامة قدرها 6ر12 مليار دولار أمريكي.

يشار إلى أن "إل تشابو" أدين بتهريب أطنان من المخدرات بينها كوكايين وهيروين وماريجوانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتورط في عمليات قتل متعددة كزعيم لعصابة "سينالوا" والمعروفة بأنها واحدة من أكبر وأكثر منظمات تهريب المخدرات عنفا.

يذكر أن جوزمان كان قد هرب مرتين من سجون مكسيكية شديدة الحراسة قبل القبض عليه عام 2016 حين تم تسليمه إلى واشنطن للمحاكمة في يناير 2017.

وقد أدت حرب المخدرات في المكسيك - التي وضعت السلطات المكسيكية والأمريكية في مواجهة مع العصابات التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة - إلى مقتل نحو مائة ألف شخص خلال أكثر من عشر سنوات.