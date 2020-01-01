البرازيل تسجل 34 ألف إصابة جديدة و1163 وفاة بفيروس كورونا

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قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 34177 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1163 وفاة يوم الجمعة.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة وبلغت الوفيات 76688.