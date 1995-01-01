مصادر: توفيق سيجدد الثقة فى عدد من مساعديه.. وتصعيد بعض مديرى الأمن كرؤساء للمناطق المهمة

يترقب ضباط الشرطة خلال الساعات القليلة القادمة اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات وزارة الداخلية الكبرى والتى تشمل عددًا من مديرى الأمن ونوابهم، إضافة إلى قيادات الصف الثانى من مديرى الإدارات والمصالح، وتشمل رتب العميد والعقيد بكل قطاعات وزارة الداخلية.

وعلمت «الشروق» أن أبرز ملامح الحركة المنتظرة هى الإبقاء على بعض مساعدى الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزًا فى العمل على رأسها والأمن الوطنى، والأمن العام، فضلا عن الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش، وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.

وكشفت مصادر أمنية عن ترقية وتصعيد أكثر من 50 عميدًا ولواءً إلى الصفوف الأولى فى قيادة قطاعات وزارة الداخلية خلال حركة الترقيات المقبلة، لافتة إلى تولى شباب الضباط المسئولية فى العديد من القطاعات، فيما سيحال العديد من القيادات الأمنية إلى المعاش بينهم رؤساء قطاعات ومديرى أمن بعدد من المحافظات.

وأشار مصدر لـ"الشروق"، صباح اليوم، إلى أن وزير الداخلية أشرف بنفسه على جميع الإجراءات المتبعة بشأن الضباط لاختيار أفضل العناصر الشرطية لتولى المناصب القيادية فى المرحلة المقبلة، موضحا أن توفيق أجرى مشاورات مع مساعديه، بشأن الإجراءات النهائية لاعتماد حركة ترقيات وتنقلات ضباط وزارة الداخلية السنوية بمختلف قطاعات الوزارة المقرر إعلانها خلال ساعات

مؤكدا أن المجلس الأعلى للشرطة عقد اجتماعاته قبل ايام لعرض الحركة على الوزير، واعتمادها تمهيدا لإعلانها خلال ساعات لتنفيذها طبقا لتعليمات الواردة بالحركة ، مشيرا لى ان عيد الأضحى وإنتخابات مجلس الشيوخ عجلة بصدور الحركة هذا العام.

وقال مصدر أمنى، إنه من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى ، ودعمت الحركة عدداً من القطاعات الأمنية الهامة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها،لا سيما مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.

وأشار المصدر إلى أنه تم ترقية دفعتي 1989 و1990 لرتبة اللواء، ودفعات (1993،1994 ،1995) لرتبة عميد ، ودفعتي 1999و2000 لرتبة عقيد، و2004 و2005 لرتبة مقدم ،2010 و2011 لرتبة رائد، و2016 لرتبة نقيب ، 2019 لرتبة ملازم اول، ودفعة 2020 التخرج والترقيه لرتبه ملازم

وأضاف المصدر، أن قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، أنهوا تقاريرهم وتم عرضها لإدارة شئون الضباط لمراجعاتها قبل اعتمادها من وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز محافظة شمال سيناء بعدد من الضباط الذين تتوافر فيهم الكفاءة واللياقة البدنية والصحية اللازمة لمكافحة الإرهاب.

وأكدت المصادر، تركيز وزير الداخلية فى تغييرات حركة الشرطة على مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتسيير على المواطنين.

وتابع المصدر، أن وزير الداخلية يستهدف ضخ دماء شابة إلى المناصب القيادية وتغيير آليات العمل علاوة على رفع معدلات الأداء الأمنى داخل القطاعات الرئيسية بالوزارة وتطبيق رؤية أمنية جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة التى تفرضها ظروف مواجهة الإرهاب، حيث سيتم إعطاء فرصة أكبر للقيادات الشابة من أصحاب الكفاءات وتصعيدهم إلى مناصب عليا بالوزارة، مشيرة إلى أن من ضمن معايير الاختيار إخضاع جميع الضباط لعملية تقييم أداء.

وذكر أنه سيتم تجديد الثقة فى عدد محدود من مساعدى الوزير ممن لم يبلغوا سن الستين، وتصعيد عدد من مديرى الأمن كرؤساء للمناطق الهامة كجنوب ووسط الصعيد وشرق ووسط الدلتا ومنطقة سيناء مع تصعيد قيادات الصف الثانى من نواب مديرى الأمن وعدد محدود من مساعدى مديرى الأمن بالمحافظات لمنصب مدير أمن.