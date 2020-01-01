 رئيس الوطنية للانتخابات: لن نتمكن من تصميم ورقة اقتراع مجلس الشيوخ بطريقة برايل - بوابة الشروق
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رئيس الوطنية للانتخابات: لن نتمكن من تصميم ورقة اقتراع مجلس الشيوخ بطريقة برايل

هديل هلال
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 11:29 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 11:29 م

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن القانون سمح للقاضي بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرًا إلى أن القاضي يقرأ قائمة المرشحين لهم.

وأضاف «إبراهيم» خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن الهيئة بالتعاون مع مجلس ذوي الاحتياجات الخاصة، اتفقت مع إحدى الصحف في استفتاء العام الماضي؛ لتصميم النموذج الذي يتم فيه وضع ورقة الاقتراع بطريقة برايل.

وأشار إلى أن الهيئة لن تتمكن من تصميم هذه الورقة خلال انتخابات مجلس الشيوخ؛ بسبب العدد الكبير للأسماء داخل ورقة الاقتراع، مؤكدًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة تكون لديهم فكرة حول المرشح الذين يرغبون في انتخابه.

وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالشكر للعاملين بالهيئة على ما قدموه من جهود خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى أنهم قاموا بدورهم كاملًا.

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