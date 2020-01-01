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بايدن يحذر من تدخل روسي صيني نشط في الانتخابات

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
د ب أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 6:00 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 6:00 ص

 قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمنافس الانتخابي المحتمل للرئيس دونالد ترامب، ليل الجمعة/السبت، إنه يتلقى معلومات استخباراتية حاليا تفيد بمحاولات نشطة من جانب روسيا والصين لإثارة الشكوك في النظام الانتخابي الأمريكي.

وأضاف بايدن: "لا يزال الروس ينخرطون في محاولة نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية"، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وتابع: "تنخرط الصين وغيرها كذلك في أنشطة هدفها نزع الثقة في النتيجة".

وحذر بايدن في الماضي من التدخل الروسي ، ولكن ربما يعد هذا التحذير الأكثر صراحة لنائب الرئيس السابق حتى الآن بشأن احتمال إعادة سيناريو انتخابات عام 2016، حسب الصحيفة.

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