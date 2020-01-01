تسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية فى إنقاذ مئات الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية من الركود الذى أصاب معظم القطاعات الانتاجية فى مصر بسبب تفشى جائحة كورونا.

وجاءت جهينة فى مقدمة الشركات التى استفادت من زيادة الطلب على السلع عكس قطاعات عديدة أوقفت العديد من خطوط إنتاجها لعدم الجدوى الاقتصادية بسبب ارتفاع التكلفة وانخفاض حجم المبيعات.

بسنت فؤاد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمجموعة جهينة اكدت ان تنوع منتجات شركتها والخطط التى وضعتها جهينة لادارة الازمة لعبت دورا كبيرا فى تجاوز الشركة لازمة كورونا.

وأضافت فؤاد ان تزايد الطلب على السلع ساهم فى زيادة مبيعات الشركة بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة، مشيدة بالاجراءات الكبيرة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة ودعم القطاع الخاص.

ايمن حامد رئيس قطاع التطوير فى شركة عبور لاند قال ان الخطة التوسعية التى نفذتها شركته خلال الفترة الاخيرة لعبت دورا كبيرا فى زيادة مبيعات الشركة، تنوع منتجاتنا ساهم وبشدة فى تجاوز الازمة والخروج باقل الخسائر.

نهى بركة محللة القطاع الغذائى بشركة اتش سى قالت إن أداء الشركات فى عام 2020؛ سيختلف حسب منتجات واستثمارات كل شركة، جهينة قد تحقق أعلى استفادة من وجهة نظرنا، نظرا للطلب المتزايد على المواد الغذائية الاساسية.

وتوقعت بركة ان ينعكس ذلك ايجابيا على هوامش ربح شركات الأغذية والمشروبات، نمو جهينة يرجع ذلك بشكل رئيسى إلى تنوع منتجاتها فى قطاعات غير متشبعة وحصة سوقية جيدة.

اشرف الجزايرلى رئيس غرفة صناعة الاغذية باتحاد الصناعات قال ان قوة القطاع ساهمت فى تقليل والحد من الآثار السلبية لازمة كورنا، المصانع الغذائية مقارنة بمثيلاتها فى القطاعات الاخرى كانت الاقل تأثرا نظرا لزيادة الطلب على منتجاتها فى الاسواق المحلية وكذلك الخارجية عكس قطاعات اخرى كثيرة ضربها الركود.