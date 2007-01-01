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أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، قرارا يقضي بإبعاد جمال سلامي، المدير الفني لفريي الرجاء الرياضي، خلال المبارتين المقبلتين في الدوري.

وبحسب موقع "le360 sport" المغربي فإن لجنة الاستئناف أيدت قرار الأخلاقيات، واستقرت على إيقاف سلامي لأربع مباريات، منها اثنتين موقوفة التنفيذ بالنسبة لمباريات الدوري، وتغريمه مبلغ 30.000 درهم.

وأضاف الموقع المغربي أنه تم معاقبة مدرب الرجاء، بسبب التسجيل الصوتي الذي تم تداوله خلال شهر فبراير الماضي، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمن عبارات تنسب تصرفات غير قانونية لبعض أجهزة كرة القدم في البلاد.

ويواجه الرجاء المغربي منافسه الزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها في سبتمبر المقبل.