وزير الخارجية الإيراني يزور العراق غدا

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يقوم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، بزيارة رسمية لبغداد غدا الأحد، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجتمع مع ظريف غدا بمقر وزارة الخارجية؛ لبحث العلاقات الثنائية.