الرئيس العراقي يجري اتصالا هاتفيا للأطمئنان على صحة أمير الكويت

مكرم محمد أحمد: من يحاول الاقتراب من الأمن المصري سينال ضررا جسيما

فيديو.. وزير الزراعة: توسعنا في إنشاء المزارع بدول إفريقيا خلال الـ6 سنوات الماضية

عمرو أديب: أردوغان لا يحترم القانون الدولي ولا يمكن التعامل معه بمبادئ السياسة

عمرو أديب: معتقدش المصريين اتكلموا عن الحرب منذ عشرات السنين زي اليومين دول