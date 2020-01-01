- الاحتفال بعيد ميلاد المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البرتغالي خلال القمة

خيمت الأجواء الاحتفالية على قمة الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في بروكسل، خطة لانعاش الإقتصاد الأوروبي، أعقاب الأزمة الصحية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالاحتفال بعيد ميلاد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا.

وخلال فعاليات القمة تلقت ميركل التي تحتفل بعيد ميلادها الـ(66 عامًا) وكوستا الذي يحتفل بعامه الـ(59 عامًا) العديد من الهدايا، إذ احتفل رؤساء الدول والحكومات الـ 27 بعيد ميلادهما.

وتلقت ميركل زجاجات بورجوندي بيضاء من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والشوكولاتة البلجيكية التي قدمها تشارلز ميشيل، وقارورة فضية من زيت الورد البلغاري من الرئيس البلغاري، بويكو بوريسوف، بحسب صحيفة "كابيتال" الفرنسية.

كما تلقت المستشارة الألمانية ترجمة ألمانية لرواية "المكفوفين" للفنان البرتغالي خوسيه ساراماجو الحائز على جائزة نوبل للأدب، والتي قدمها رئيس الوزاء البرتغالي أنطونيو كوستا.

وبالنسبة إلى المستشار النمساوي سيباستيان كورز، كان عليه أن يقدم هدية من الحلوى، التي تشتهر بها بلاده، إذ قدم كعكة الشوكولاتة الشهيرة في فيينا.

في المقابل، أعطت المستشارة نظيرها البرتغالي كوستا نسخة من خريطة "جوا" في القرن السابع عشر، وهي المستعمرة السابقة للبرتغال التي نشأ منها أسلافها، وكتالوج معرض للملاحين البرتغاليين بينما قدم له ماكرون لوحة فنية تاريخية.